Influencer indígena do estado do Para é destaque nas redes sociais

A jovem Maylla Ywa Guarany, de apenas 19 anos, tem conquistado a internet através de suas redes sociais que já passa dos 380 mil seguidores.

O principal objetivo não apenas de Ywa, como de outros influenciadores indígenas é quebrar preconceitos, derrubar alguns estereótipos e levar a cultura para mais pessoas. Levar temas de importância nacional para o maior número de brasileiros, chamando atenção para seu povo sua cultura para que não venha morrer.

No tiktok Ywa Guarany conta com mais de 349 mil seguidores e mais de 1 milhão de curtidas, a reserva em que a influencer mora, fica localizado no município de Bom Jesus do Tocantins, ao longo da BR222, ela pertence a aldeia Haktijõkri.

Em seus vídeos a jovem fala sobre como é a vida na aldeia, mostrando o seu dia a dia e como seu povo usa a tecnologia e principalmente como preservar a sua cultura sendo esse um dos motivos pelo qual ela não pode se casar com um homem branco.

Você que deseja conhecer o conteúdo da influencer indígena do interior do Pará, vamos deixar os links a seguir.

Instagram Ywa

tiktok Ywa

Imagens: Redes sociais