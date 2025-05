Influenciadora Noelle Araújo deixa prisão após decisão da Justiça e comemora liberdade nas redes sociais

A influenciadora digital Noelle Araújo foi solta na manhã desta terça-feira (6), após decisão da Justiça proferida em segunda instância pela desembargadora Eva Coelho. Ela estava presa desde o dia 17 de abril, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil do Pará que investiga crimes de lavagem de dinheiro relacionados a jogos de apostas, incluindo o popular “jogo do tigrinho”.

Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, Noelle compartilhou com seus fãs o momento em que deixou o presídio feminino de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Em uma das imagens divulgadas, ela aparece dentro de um carro, segurando um buquê de flores e de mãos dadas com o marido e advogado, responsável por buscá-la no local. Na legenda da postagem, escreveu: “Deus honrou”.

A comemoração da liberdade também foi registrada nas redes sociais. Noelle apareceu em vídeos ao lado de amigos e familiares, celebrando com um churrasco e aproveitando uma tarde de sol com piscina.

Apesar da liberdade concedida, a influenciadora segue sendo investigada no processo que apura envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre os próximos passos da investigação.

Informações por Roma news

Foto por redes sociais