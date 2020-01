Iniciada construção de novo Centro Administrativo de Canaã dos Carajás

A prefeitura de Canaã dos Carajás lançou oficialmente nesta sexta-feira (24) as obras de construção do Centro Administrativo municipal, que vai abrigar a maior parte dos órgãos e secretarias da prefeitura. O Centro ficará localizado próximo à saída de Canaã dos Carajás para a Xinguara,com acesso facilitado pela futura TransCarajás.

O prédio terá mais de 6 mil metros quadrados, com estrutura moderna e totalmente acessível, com rampas, elevador, banheiros, salas climatizadas e amplo espaço de convivência. No local, irão funcionar as secretarias de Habitação, Finanças, Administração, Planejamento, além da Procuradoria, Assessoria de Comunicação, Código de Posturas e os gabinetes do prefeito e vice-prefeito. O prédio terá ainda salas de reunião, cozinha, lanchonete e estacionamento privativo.

Além do prédio do centro Administrativo, no local a população receberá ainda um lago de mais de 15 mil m², e uma área urbanizada de mais de 19 mil m², totalmente arborizada, além de praça, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e 188 vagas estacionamento.

O prefeito Jeová Andrade ressaltou, ao lançar o início das obras, que o Centro Administrativo será um grande avanço para Canaã. “É uma obra estruturada que vai atender a equipe que trabalha na prefeitura, a equipe de governo, mas que vai atender principalmente a população do município”, disse.

Para o vice-prefeito, Alexandre Pereira, o local vai representar, ainda, uma grande economia de recursos públicos. “É uma obra que vai tirar esse fantasma de aluguel do poder público”, definiu.

O secretário de Obras, Wilson Reis, se disse honrado por participar da construção “de uma obra de qualidade, que vai trazer um benefício muito grande para a população”.

ascom.canaa