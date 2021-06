Iniciativas da Fundação Vale alcançam 93 mil de pessoas no Pará

As iniciativas da Fundação Vale chegaram, no ano passado, há 93 mil pessoas nos municípios paraenses de Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Tucumã. Destaque para o projeto Ciclo Saúde, com a doação de demais de 46,9 mil itens doados para 38 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 28 profissionais de saúde capacitados. Outra iniciativa foi o Territórios em Redes, com experiência em Marabá, com o objetivo de reduzir a evasão escolar.

“Uma das entregas do Programa Ciclo Saúde foi o Caderno de Mapas Temáticos de Bom Jesus do Tocantins. Esse material é incrível! Não imaginava que teria acesso a tantas informações importantes para o planejamento não apenas das ações de saúde, mas de outras Secretarias, como a de Meio Ambiente”, comenta o coordenador da Atenção Básica de Bom Jesus do Tocantins, Alzemir Salles.

Ano passado, Marabá foi um dos dois municípios a receber o piloto do Territórios em Rede (o outro foi em Serra, no Espírito Santo). A iniciativa, que é fruto da parceria entre Fundação Vale com a Cidade Escola Aprendiz e investimentos da Wheaton Precious Metals, realizou diagnóstico sobre os principais desafios sociais de Marabá com foco na educação, foram traçadas ações para contribuir na atuação da Rede de Proteção Social do município.

O objetivo do projeto é reinserir alunos entre 4 e 16 anos que deixaram de frequentar a escola, cenário agravado durante a pandemia devido à interrupção de aulas presenciais. Para reestabelecer os vínculos de crianças e adolescentes com as escolas, o projeto mobiliza instituições que atuam com proteção social. No total, os projetos de educação da Fundação Vale beneficiaram 164 mil estudante nas regiões onde a empresa atua.

No Pará, cerca de 93 mil pessoas foram alcançadas pelas ações da Fundação Vale em 2020



Atuação na pandemia

Em 2020, as ações da Fundação Vale alcançaram dois milhões de pessoas em 52 municípios de seis estados brasileiros: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro. No total, foram R$ 57,7 milhões investidos em projetos nas áreas de educação, saúde básica, inclusão produtiva e proteção social, principais eixos de atuação da entidade.

Em um ano marcado pela pandemia de covid-19, a Fundação adaptou e potencializou ações para atender às demandas das comunidades e mobilizou parcerias que contribuíram para o desenvolvimento social nos locais onde a Vale está presente. Acesse https://www.fundacaovale.org/institucional/relatorios-de-atividade/.

Um exemplo dessa adequação feita em virtude da pandemia foi o projeto Ciclo Saúde, que é voltado para o fortalecimento da atenção básica e teve suas ações direcionadas ao enfrentamento da covid-19. O projeto apoiou 419 Unidades Básicas de Saúde de 29 municípios, responsáveis pelo atendimento de 1,8 milhão de pessoas. Foram doados mais de 460 mil insumos às UBS e cerca de 500 profissionais de saúde passaram por capacitação. No Pará, o ciclo saúde foi realizado nos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado dos Carajás.

O município de Bom Jesus do Tocantins foi atendido pelo programa Ciclo Saúde em 2020

“Nosso diálogo com os territórios e os parceiros que estabelecemos ao longo dos anos nos permitiram agir rapidamente mesmo no contexto desafiador que se apresentou. Assumindo um papel de agente integrador de iniciativas e mobilizador de parcerias conseguimos, de forma colaborativa, contribuir para o desenvolvimento social em muitas comunidades onde a Vale atua”, afirma a diretora executiva da Fundação Vale, Pâmella De-Cnop.

Promover o protagonismo e a autonomia financeira de mulheres e disseminar a cultura do uso de máscaras de proteção foram os principais objetivos da iniciativa Máscara + Renda, que gerou renda para cerca de 2 mil costureiras. Fruto de uma parceria entre a Fundação Vale e a Rede Asta e de uma rede de parceiros que contou com mais de 20 empresas e instituições, a iniciativa gerou cerca de R$ 4 milhões em renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As costureiras e artesãs produziram mais de 2 milhões de máscaras, que foram doadas em todas as regiões do país. Saiba mais sobre a Fundação Vale e as iniciativas em curso em https://www.fundacaovale.org/

