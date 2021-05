Inova UP inscreve até dia 14 de maio

Conheça todas as etapas do Inova Up: o Programa surgiu pela inspiração da fusão dos programas da Fundação Vale com os do Centro de Empreendedorismo da Amazônia e busca apoiar e fomentar o empreendedorismo sustentável na região sudeste do Pará. As duas primeiras etapas são focadas na educação empreendedora, com foco em negócios inovadores e sustentáveis. As oficinas permitirão aos jovens enxergarem oportunidades que o território oferece.

A pré-aceleração transformará ideias em modelos de negócios validados com protótipos testados. Ao final das oficinas (mais robustas) já existe a sinalização de quais modelos têm mais chances de se transformarem em empresas reais. Essa nova transformação acontecerá na fase de Aceleração, onde as equipes com os melhores desempenhos receberão apoio em diversas áreas como: jurídico, contábil, vendas, marketing, produção e etc, além da possibilidade de receberem capital direcionado para compra de equipamentos, insumos, legalização etc.

A última etapa é a de monitoramento, onde as já empresas sustentáveis receberão acompanhamento técnico durante seu primeiro estágio.