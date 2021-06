Inscrições abertas até dia11 para o programa PAA Eldorado do Carajás

Em eldorado do Carajás prefeitura através da Secretaria de Assistência e Promoção social, abre novas vagas para agricultores rurais interessados em fornecer produtos para o PAA (Programa de Aquisição de alimentos Da Agricultura Familiar). Os produtos são comprados dos Produtores Rurais do Município e repassados para o CRAS, que realiza a doação dos alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade Social referenciadas em programas sociais.

Um programa que tem beneficiado tanto os agricultores rurais que antes não sabiam como ou onde vender os seus produtos e por vez acabavam perdendo parte de sua produção, tendo em vista que são produtos perecíveis, e hoje esses produção tem destino garantido , gerando renda ao homem do campo.

já na cidade as famílias que estão em estado de vulnerabilidade recebem esses produtos através do CRAS, nesse período de pandemia o numero de pessoas tem aumentado, temos passado por momentos difíceis e essa foi uma das maneiras que encontramos para diminuir o impacto que essa crise tem deixado na famílias brasileiras.

Cadastro

-Dirija-se a Secretaria de Assistência e Promoção social,

-O cadastro será realizado até dia 11/06 quinta-feira.

-Documento da terra.

-DAP.

-Documentos pessoais do proprietário.

-Comprovante de residência ( talão de energia).

-Prefeitura de Eldorado gerando emprego e renda para sua população.