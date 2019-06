Inscrições para Circuito Gastronômico 2019 começam nesta terça-feira

Com o sabor da culinária paraense como destaque, a prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dá início nesta terça-feira (11) às inscrições da 2º edição do Circuito Gastronômico do município. O evento tem o objetivo de promover e divulgar a gastronomia local, além de contribuir para a melhoria da oferta turística de Canaã.

As inscrições para o concurso serão realizadas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, situada na Rua Presidente Médici, no Bairro Parque dos Imigrantes, no 1º andar do prédio da Feira do Produtor, até o dia 17 de junho (segunda-feira), de 8h às 14h.

Podem participar do Circuito apenas estabelecimentos sediados em Canaã dos Carajás. Nesta edição, o circuito será dividido em quatro categorias: petisco, fast-food (sanduíches, pizzas e pasteis), à la carte e sobremesa.

Primeira edição

A 1ª edição do Circuito Gastronômico, realizada no ano passado, teve a participação de 12 estabelecimentos, com variados pratos, avaliados pelo voto popular. Em terceiro lugar ficou a hamburgueria Jow Jow Burguer com o hambúrguer Oinic. Em segundo, o Restaurante Baluart, com o prato Alma de Picanha. Em primeiro lugar, o restaurante Acarajé do Baiano venceu com o prato Pescada em crosta de castanha com aligot.

Quem visitou a feira também escolheu os estabelecimentos com o melhor atendimento. Respectivamente, o Restaurante Baluart, a conveniência AM PM e o buffet Desidério ocuparam o terceiro, segundo e primeiro lugar.

