Integrante de facção foi morto por comparsas em Manaus

Um homem conhecido como ‘Coroa do CV’ foi executado a tiros na quarta-feira (14/07), em uma área de mata, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta durante um acerto de contas da própria facção criminosa que o mesmo participava. Vídeos divulgados pela própria facção mostra o momento em que “coroa” é cobrado por uma suposta “casinha” contra facção, que resultou na perca de uma grande quantidade de drogas.

Após os vídeos viralizar na Internet, policiais da Força Tática realizaram diligências e e prenderam um dos envolvidos do ‘tribunal do crime’ que levou a polícia até o local do crime e encontrando o corpo da vítima.

