ITV segue com inscrições abertas para nova turma de Mestrado

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS) segue com processo seletivo (turma 2022) para o Curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais. As inscrições vão até 26 de outubro. O curso é gratuito e serão ofertadas bolsas de estudo para os alunos aprovados na categoria demanda social. Os interessados ou seus representantes legais deverão realizar sua inscrição online. As linhas de pesquisa devem ser “Socioeconomia e Sustentabilidade na Mineração” e “Uso Sustentável dos Recursos Biológicos”. Para outras informações, acesse https://sigaa.itvds.org/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto.