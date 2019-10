Ivanaldo Braz solicita implantação de programas de saúde do professor e de auxílio ao primeiro emprego

O vereador Ivanaldo Braz (sem partido) apresentou duas indicações na sessão ordinária de terça-feira (22), sugerindo ao governo municipal a implantação dos programas de Atenção à Saúde do Professor (Indicação n° 400/2019) e de Auxílio ao Primeiro Emprego-Pape (Indicação n° 401/2019).

Saúde do professor

O vereador justifica na Indicação n° 400/2019 que a implantação do programa de atenção à saúde dos profissionais em educação que promovam ações de orientação e tratamento das diversas enfermidades que o organismo educacional provoca trará grandes benefícios à categoria, bem como todo o sistema em questão.

Ivanaldo Braz enfatiza que o trabalho docente deixa pouco tempo para a vida familiar e o lazer. Além das habituais responsabilidades ocupacionais, da alta competitividade exigida pelo sistema de ensino e das necessidades de aprendizado constante, o profissional de educação tem que lidar com os estressores “normais” da vida em sociedade, tais como a segurança social, a manutenção da família e as exigências culturais.

“Embora os educadores tenham uma maior preparação, as exigências do trabalho docente também aumentam a cada ano. A violência e as indisciplinas dos alunos estão tirando muitos profissionais das salas de aula com problemas de saúde, cada vez mais por um tempo maior. Portanto, é indispensável a implantação do Programa de Atenção à Saúde do educador”, defendeu o parlamentar.

Primeiro emprego

Já na Indicação n° 401/2019, Ivanaldo Braz explica que para os problemas relacionados às primeiras contratações dos jovens melhorarem é necessário que o município implante o Programa de Auxílio ao Primeiro Emprego (Pape), para fazer os encaminhamentos de jovens às empresas inscritas no programa.

De acordo com levantamento apresentado pelo vereador, no Estado da Bahia as cidades de Caetité, Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha, Salvador, Eunápolis, Jacobina, Feira de Santana e Guanambi já implantaram o programa para auxiliar seus jovens na contratação do primeiro emprego.

“Atualmente, o Brasil apresenta uma taxa de desemprego muito elevada, principalmente para quem busca sua primeira contratação no mercado de trabalho. Nada mais justo e apropriado que o município oficialize, administre e auxilie o processo de encaminhamento de jovem ao primeiro emprego”, finaliza o vereador Ivanaldo Braz.

Depois de apresentadas em plenário, as duas indicações foram aprovadas pelos demais vereadores e agora elas seguem para serem apreciadas pelo governo municipal.

Texto: Waldyr Silva / Fotos: Kleyber de Souza / Ascomleg