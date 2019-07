Jeová visita interior de São Paulo, referência em saneamento

Prefeito Jeová Andrade, esteve no município de Jaú (SP), entre os dias 16 e 17 de julho. O objetivo da visita foi conhecer o sistema de tratamento de esgoto da cidade, apontado como um dos mais inovadores do país, visando implantá-lo em Canaã. Segundo dados do Ministério das Cidades, Jaú trata 95% do esgoto coletado no município. A média nacional é de 69%.

O prefeito esteve em contato com as empresas responsáveis pela implantação e manutenção das estações de tratamento de esgoto da região. “Precisamos aprender com quem está inovando no país. O Governo Municipal quer estruturar o município com obras e sistemas sustentáveis, que beneficiem a população no longo prazo”, disse.

A concessionária Águas de Jahu assumiu, em 2015, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. O sistema conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Sanej, que utiliza a tecnologia denominada CASS – Cyclic Activated Sludge System: Sistema Cíclico de Lodos Ativados, por batelada.

O sistema garante maior eficiência operacional, redução de área ocupada comparada às estações convencionais, além de minimizar a emissão de odores. O tratamento é biológico, ou seja, sem a utilização de produtos químicos.

O moderno sistema permite a remoção de até 95% da carga biológica e de poluição dos esgotos, índices superiores aos exigidos por lei, correspondentes a 82%.

A Sanej garantiu à cidade de Jaú o pioneirismo no Brasil na utilização desse sistema.

