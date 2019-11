Jogos Estudantis de Canaã dos Carajás têm início

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Educação, iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (4), os Jogos Estudantis do município. Alunos do ensino fundamental disputam, até a próxima sexta-feira (8), medalhas em diversas modalidades esportivas. A cerimônia de abertura dos jogos foi realizada no Ginásio Antônio Chorão e reuniu autoridades municipais.

Em 2019, cerca de 1600 estudantes da rede pública participam dos jogos, que acontecem em parceria com a Fundação de Cultura Esporte e Lazer (Funcel). Assim como em 2018, escolas de ensino privado também foram convidadas a participar dos jogos.

A secretária de educação, Roselma Milani, falou sobre a sexta edição do evento. “Os jogos têm como objetivo promover a integração, interação entre as escolas e desenvolver aspectos motores, cognitivos, sociais, a cidadania, o respeito. Queremos reforçara também a importância do trabalho em equipe e que isso seja levado para a vida.”

Presente na abertura dos jogos, o prefeito em exercício Alexandre Pereira destacou a importância do incentivo ao esporte. “É algo extremamente positivo o esporte, a interação, o momento de estar junto. O esporte é vida, é tudo e a gestão precisa apoiar isso.”

A aluna da Escola Adelaide Molinari, Lorraine de Sousa, falou sobre sua participação nos jogos. “Estou ansiosa e feliz por participar mais uma vez dessa competição. Às vezes a gente se chateia com alguns resultados, mas é um momento legal; acredito que esse é, também, uma iniciativa importante para conhecer mais pessoas e se divertir.”

Ainda na cerimônia de abertura, diversas atrações culturais apresentadas pelos alunos da rede empolgaram o público e deram o pontapé inicial para a festividade. Os jogos já tiveram início e acontecem nas escolas do município.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br