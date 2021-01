Jornada Pedagógica inicia ano letivo da rede pública municipal de Parauapebas

Por força da pandemia, evento será on-line e vai debater justamente as transformações na educação provocadas pela covid-19. Inscrições estão abertas.

A pandemia da covid-19 inviabilizou a presença física dos professores e estudantes em sala de aula no ano passado. Com isso, o processo de ensino-aprendizagem sofreu adaptações.

Diante dessa realidade, um novo ano letivo se inicia neste mesmo cenário e, por esse motivo, a Jornada Pedagógica 2021 será 100% on-line.

O evento, que é voltado para os diretores, coordenadores e professores da rede pública municipal, será realizado de 26 a 29 deste mês com o tema “Ensino híbrido e a nova sala de aula”, para justamente debater as transformações na educação provocadas pela pandemia e que forçaram o ensino híbrido a ser uma das maiores tendências educacionais neste século, já que promove uma mistura entre o ensino presencial e o on-line.

De acordo com Édson de Oliveira, diretor técnico pedagógico da Semed, “o objetivo da Jornada Pedagógica consiste em oficializar o início do ano letivo, gerar reflexões entorno do tema que indicará o delineamento do processo formativo a ser desdobrado nas formações continuadas no decorrer do ano”.

A programação contará com palestras ministradas por grandes nomes da educação do cenário nacional, autoridades no assunto, oficinas pedagógicas e planejamento didático, todos no regime não-presencial.

A jornada ainda vai oferecer treinamento para a utilização das ferramentas: Google For Education e em Biossegurança com a finalidade de instrumentalizar o professor sobre o processo de parametrização e desparametrização (definição de parâmetros) como medidas protocolares e de segurança para o enfrentamento da covid-19.

Serviço: Para participar da jornada, os profissionais da educação precisam fazer a inscrição pelo link https://www.even3.com.br/jp2021.