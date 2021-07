Jovem de 16 anos morre em acidente de transito em Parauapebas

A jovem Kelly Kauany da Silva, 16 anos, que estava na garupa da motocicleta e sua mãe Sidneide Gonçalves Sena Soares, 34 anos, era quem estava pilotando a motocicleta no momento em que aconteceu o acidente, entre a Rua Vinte e Quatro de Março e Rua Fortaleza, uma caminhonete acertou em cheio a motocicleta em que as mulheres estavam, com a força do impacto mãe e filha foram arremessadas e pararam vários metros de distancia do veiculo.

A jovem Kelly Kauany não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito, a mãe da garota foi encaminhada para o Hospital Municipal de Parauapebas e seu estado é grave.

O condutor do veículo identificado como Maicon Gomes de Oliveira, 23 anos, foi conduzido até a delegacia da Polícia Militar para prestar esclarecimento e fazer um exame para saber se ele estaria sob efeito de álcool no momento do acidente, ficou comprovado que ele não estava sob efeito de álcool no momento do acidente, o mesmo declarou não fazer uso de bebidas alcoólicas. Segundo informações do Portal Papo Carajás, as mulheres é que teriam invadido a Rua Fortaleza e o condutor da caminhonete não teria conseguido frear a tempo.

Com informações de Papo Carajás