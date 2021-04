Jovem de 21 anos é executado a tiros na porta de casa

A Polícia Militar fez o isolamento da área para o trabalho da Perícia Técnico Científica

Um jovem identificado como Francisco de Sousa Reis, de apenas 21 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (09), na porta de sua casa no Residencial Deus Quer, na região do bairro Dirceu Arcoverde, zona Sudeste de Teresina. Os disparos atingiram a cabeça da vítima.

Em entrevista ao Meionorte.com, tenente Costa, do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), informou que o crime possui características de execução. “Segundo informações colhidas no local, dois homens chegaram em carro e alvejaram ele com tiros na porta da sua residência mesmo. Foi uma execução. Estamos em diligências na região”, relata.

A Polícia Militar fez o isolamento da área para o trabalho da Perícia Técnico Científica. Pelo menos três cápsulas de arma de fogo foram encontradas na cena do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Há informações de que Francisco de Sousa era ex-presidiário condenado por tráfico de drogas e vários outros crimes. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

www.meionorte.com