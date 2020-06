Jovem é assassinado a tiros

Danilo Oliveira Martins, de 25 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Fátima, em Belém. O crime ocorreu no final da noite desta quarta-feira (24). A vítima estava na travessa 14 de Abril, esquina com a passagem Boaventura. Um carro se aproximou dele e os ocupantes o abordaram, fazendo vários disparos e fugindo em seguida. Não há informações precisas, por enquanto, sobre o carro usado na ação ou motivações do crime.

Logo após o ataque, moradores da área chamaram ajuda. Danilo ainda foi levado para o hospital de pronto socorro municipal Mario Pinotti (HPSM da 14 de Março, no Umarizal). Foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil já começou as investigações e vai tomar depoimentos de amigos, familiares e possíveis testemunhas. Há câmeras de segurança no entorno do local onde o jovem foi baleado e podem ajudar na identificação dos criminosos.

Fonte: www.oliberal.com