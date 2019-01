Jovem é atraído e depois executado em Parauapebas

No domingo dia 20 mais uma execução foi registrada no município, desta vez de um jovem no bairro Nona Vida no cruzamento da Rua Olga Prestes esquina com a Rui Barbosa.

O crime que está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas que pretende identificar e prender os criminosos que tiraram a vida de Roberth Prata de 18 anos.

Segundo informações preliminares colhidas com populares nos arredores onde o crime ocorreu Roberth já teria sofrido ameaças, e isso fez com que o jovem saísse da cidade por algum tempo, contudo logo retornou, mais a temporada fora da cidade não foi suficiente para evitar que as possíveis ameaças fossem cumpridas.

A Polícia acredita que a morte de Roberth pode esta ligada a acusações que pesam contra ele. De acordo com informações a vítima estaria envolvido com ações criminosas como roubo de motos e esse pode ter sido o motivo real de sua morte, contudo essa informação não é a oficial, ainda, pois a Polícia não concluiu o inquérito.

De acordo outras informações no momento do crime, a vítima estava conversando com colegas próximos ao local onde foi executado, em determinado momento foi chamado a ir até esse terreno baldio cerca de uns 50 metros de onde estava conversando, e ao chegar ao local foi recebido a balas, aproximadamente oito disparos de revolver calibre 38 foram ouvidos pela vizinhança do local, que se assustou com tantos tiros em sequência, um atrás do outro.

Acredita que uma casinha foi feita para Roberth que não teve nenhuma chance de reação e após o crime o assassino se evadiu do local sem deixar pista.

O corpo do rapaz foi removido e encaminhado ao IML Instituto Médico Legal para exames de necropsia e depois entregue aos familiares.

Edvan Lopes