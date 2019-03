Jovem é estuprada e morta, por quatro homens e duas mulheres

Na última quarta-feira, dia 6, o corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado dentro de uma cisterna, no município de Águas Lindas de Goiás.

Conforme relatado pela família de Rafaela Martins Cardoso à polícia, a jovem, que morava no Setor Águas Bonitas II, em Águas Lindas de Goiás, estava em uma festa com seu namorado quando decidiu voltar sozinha para casa, na noite de terça-feira. Ainda segundo a polícia, nas imediações do Posto Ponteio, no Setor 06, Rafaela foi abordada pela quadrilha em um Ford/Escort. Depois de ser acionada, a equipe policial começou as diligências, e por volta de meia-noite recebeu a informação de que um dos homens que haviam levado Rafaela estaria no Setor Santa Lúcia. Chegando ao endereço, a polícia ouviu do suspeito encontrado o local exato onde o corpo de Rafaela havia sido jogado.

A polícia, então, encontrou o corpo da jovem dentro de uma cisterna. No local, os policiais também se depararam com o carro usado para sequestra-la. O suspeito que levou os policiais até o local do corpo, somente identificado como Jorge, conseguiu fugir pela mata.

Um deles acabou morto a tiros, no dia seguinte, por um grupo de traficantes de drogas.

