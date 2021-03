Jovem é executado com vários tiros

De acordo com informações, Ele pilotava uma motocicleta preta e trafegava pela rua David Aguiar, próximo ao mercado quando foi alvo dos tiros

Na manhã desta sexta-feira (12) um jovem de 26 anos identificado como Enoque de Carvalho foi morto com vários tiros no bairro São Joaquim, localizado na zona norte de Teresina.

De acordo com informações, Ele pilotava uma motocicleta preta e trafegava pela rua David Aguiar, próximo ao mercado do bairro, quando foi alvo dos tiros.

Enoque caiu no chão, mas permaneceu em cima do veículo. Populares acionaram o 9º Batalhão da Polícia Militar, que isolou a área. O 9° Batalhão da Polícia Militar e o Departamento de Homicídios já estão no local e a área foi isolada. A Polícia Civil realiza a perícia.

