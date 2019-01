Jovem é executado dentro de salão de cabelereiro

Mais um crime em Parauapebas, assim foi inicio da noite de quarta-feira, 23 com mais um inquérito aberto na 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas.

O jovem Bruno Moraes dos Santos de 19 anos foi mais um que perdeu a vida para violência em Parauapebas, segundo informações o jovem estava em um salão na Rua Rio de Janeiro por volta das 20h15min quando dois indivíduos ainda não identificados chegaram em uma moto de cor vermelha, o garupa rapidamente desceu e desferiu vários tiros em Bruno e em seguida fugiram do local sem deixar pista.

Populares logo se aglomeraram no local do crime, pois e na ocasião o que mais se ouvia das pessoas era pessoas relatando a falta de amor no coração do próximo por tamanha barbaridade.

Em quatro dia é a segunda execução registrada na delegacia da cidade, a policia já iniciou os trabalhos de investigação, onde poderá analisa se as duas execuções tem ligação uma com a outra.

Após o levantamento feito no local pela policia o corpo de Bruno dos Santos foi removido do local e levado para o IML Instituto Médico Legal para exame de necropsia.

Edvan Lopes