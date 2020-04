Jovem morre após bater de frente com caminhão

Na manhã desta terça-feira (28), uma jovem identificada como Luana Cabral, de 19 anos, morreu em um acidente na estrada do povoado São João do Jansen, na zona rural do município de São Luis Gonzaga do Maranhão.

De acordo com informações, ela estava em uma motocicleta e bateu de frente com um caminhão. Luana não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Luana deixou um filho de 04 anos de idade e o marido.

O motorista do caminhão foi ouvido pela polícia e liberado.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br