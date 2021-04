Jovem morre em acidente de transito em Parauapebas

Na tarde de domingo (11) mais um jovem perdeu a vida em um acidente de transito em Parauapebas, dessa vez o acidente envolvia um ônibus da empresa Júlio Simões (JSL), o acidente aconteceu na rua Paulo Afonso com Daniela Peres no bairro Guanabara, o jovem motociclista foi identificado como Pascoal Sousa de apenas 19 anos.

Em um vídeo que circula pela internet as imagens mostram que Pascoal teve sua cabeça achatada pela roda do ônibus e sua motocicleta ficou presa na embaixo do veículo, mostra também muitos curiosos no local do acidente, mas que infelizmente não tinha mais nada o que fazer, devido a gravidade do acidente o jovem veio a óbito ali mesmo no local.

O DMTT esteve no local e fez o isolamento da área enquanto aguardava a Policial Civil que abriria inquérito e daria entrada nas investigações para apurar a causa do acidente.

Da Redação