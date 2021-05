Jovem que foi encontrada às margens de rio gravou vídeo antes de ser morta

Erica da Silva, de 19 anos de idade, executada com um tiro na nuca, no último domingo, 16, aparece em um vídeo gravado por seus executores antes de ser morta, às margens de um rio do loteamento Jardim Liberdade, no município de Tailândia, região nordeste do Pará.

Na gravação, a jovem nega que tenha atraído o “finado Jack” até um matagal para ser morto. “Jack”, é na verdade Adinaldo Marques Pires, 20 anos, morto a tiros no começo do mês, em Ourilândia do Norte, a cerca de 637 quilômetros de Tailândia.

A morte de Érica, que tinha diversas passagens pela polícia, segue sob sigilo, mas a polícia já está com as investigações do caso bem adiantadas. De acordo apurado pela reportagem a execução está possivelmente relacionada a briga entre facções criminosas da região.

Veja o vídeo compartilhado nas redes sociais:

romanews.com