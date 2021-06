Jovens são assassinados após paquerarem mulher comprometida

Em Parauapebas um caso intriga a polícia da cidade, quatro jovens esfaqueados após um deles ter ido paquerar uma mulher que estava acompanhada, o companheiro dessa mulher não teria gostado e teria ido tirar satisfação com um dos rapazes que estava conversando com a sua companheira.

Durante a madrugada da segunda-feira (21), quatro jovens foram esfaqueados, estavam eles em um bar bastante conhecido no bairro Vila Rica localizado as margens da Rodovia Faruk Salmen, a discussão que teve início dentro do bar e terminou do lado de fora com quatro jovens esfaqueados sendo que dois não resistiram aos ferimentos e morreram, foram eles Davi Pereira da Silva Neto, 19 anos e José Wellinton Costa de Sousa, 20 anos.

Os outros dois jovens Jhordan Silva Durans, 18 anos e Felipe Vieira Costa, 19 anos ficaram gravemente feridos e também foram encaminhados ao Hospital Municipal de Parauapebas (HGP).

A polícia tenta identificar o assassino, os jovens que ficaram vivos disseram não conhecer o homem, a polícia trabalha para identificar o homem através de vídeos e relato dos populares e das vítimas.

Com informações: Papo Carajás