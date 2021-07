Juiz da 48 horas para CBF explicar ausência do número 24 na camisa da seleção brasileira

A seleção brasileira é a única que não tem o número 24 incluso no uniforme, pulando do número 23 para o número 25, O juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou nesta terça-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) explique, em 48 horas, a ausência do número 24 em meio às camisas da seleção brasileira na Copa América.

A entidade acionou a Justiça fluminense apontando que o fato de a seleção brasileira ser a única que não usa o número 24 nos uniformes, deve ser entendido como uma clara ofensa a comunidade LGBTIA+ e como uma atitude homofóbica, considerando a conotação histórico cultural que envolta esse número de associação aos gays.

jogadores de outras seleções, foto: Reprodução