Justiça mantém prisão de falsa médica que atendia crianças com doenças graves em Manaus

A Justiça do Amazonas decidiu, nesta terça-feira (20), manter a prisão preventiva de Sophia Livas de Morais Almeida, de 32 anos, acusada de exercer ilegalmente a medicina em Manaus. Apesar de ter formação em Educação Física, ela se apresentava como médica especializada em pediatria e gestação de alto risco, atendendo inclusive crianças com doenças graves, o que gerou forte comoção pública.

Sophia foi presa enquanto se exercitava em uma academia de alto padrão na Zona Centro-Sul da capital, após investigações conduzidas pela Polícia Civil e diversas denúncias. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a prisão foi legal e teve como base um mandado já expedido anteriormente. Durante audiência de custódia realizada no Fórum Henoch Reis, o juiz confirmou a legalidade da prisão e encaminhou o caso para análise de mérito.

Perfil fraudulento

De acordo com a Polícia Civil, Sophia Livas construiu uma falsa carreira médica. Usava jaleco branco, carimbos de médicas reais e prescrevia medicamentos controlados para crianças, especialmente autistas. Ela chegou a dar aulas em faculdades como “professora convidada” e era representante de um congresso de neurocirurgia previsto para julho, em Manaus.

A acusada também teria se infiltrado em grupos de pós-graduação e programas de assistência a pacientes com cardiopatia grave, conquistando a confiança de profissionais da saúde. Em seu currículo na plataforma Lattes, alegava ter formações pela Fiocruz, USP e até uma unidade de saúde pública em Portugal — todas já desmentidas pelas instituições citadas.

Sophia também chegou a afirmar, publicamente, ser sobrinha do prefeito de Manaus, David Almeida, o que foi negado por ele em nota oficial. A prefeitura esclareceu que imagens postadas pela falsa médica ao lado do gestor foram feitas em locais públicos e que ela nunca teve qualquer vínculo com a família Almeida.

Descoberta e prisão

A farsa começou a ser desvendada após a prisão de Gabriel Ketzel, outro falso médico preso em abril em Manaus. O caso de Sophia surgiu como desdobramento da mesma investigação. Segundo a polícia, denúncias indicaram que ela receitava medicamentos a crianças com doenças graves e emitia atestados médicos falsos — dois pacientes perderam seus empregos após apresentar documentos emitidos por ela.

Na residência de Sophia, foram encontrados jalecos de hospitais públicos, receituários do SUS, remédios e documentos médicos falsificados. O delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, confirmou que ela usava até carimbos de médicos reais, incluindo um obtido no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), onde ela foi aluna de mestrado, mas jamais atuou como médica.

Crimes e investigação

Sophia deve ser indiciada por vários crimes, incluindo:

Falsa identidade

Falsidade ideológica

Exercício ilegal da medicina

Estelionato contra vulnerável

Falsidade material de atestado

Curandeirismo

Charlatanismo

O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (Cremam) informou que ainda não recebeu denúncia formal sobre a atuação de Sophia, mas reforçou que qualquer cidadão pode verificar a regularidade de profissionais da saúde no site do Conselho Federal de Medicina.

As investigações continuam, e novas vítimas estão sendo ouvidas