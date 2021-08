‘Justiceiros da fronteira’ fazem mais vítimas dois irmão brasileiros

Assassinatos na fronteira entre Brasil e Paraguai por um grupo que se alto intitula ‘justiceiros da fronteira’ fazem mais duas vítimas, sendo um total de 5 mortes semelhantes no período de uma semana, próximos aos corpos foram deixados bilhetes recados como ‘não serão mais aceitos roubos na região’.

Dois jovens, supostamente irmãos brasileiros, foram assassinados na noite do último domingo (1), na fronteira entre Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Essas são a 4ª e a 6ª execuções em menos de uma semana na região.

Como nos outros casos, um bilhete, assinado pelos “Justiceiros da Fronteira”, foi deixado ao lado dos corpos. No papel verde estava escrito: “não serão aceitos mais roubos na região”. No total, os assassinos dispararam mais de 30 tiros.

De acordo com agentes de segurança do Paraguai, os rapazes estavam em uma motocicleta e os atiradores em uma caminhonete. Agora, a Polícia Nacional do Paraguai vai conduzir as investigações.

noticias.yahoo