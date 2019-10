Karatecas de Parauapebas são medalhistas em Campeonato Mundial de Karatê

Parauapebas brilha mais uma vez no esporte. Dessa vez foram os atletas do Karatê que mostraram sua força e talento no Campeonato Mundial de Karatê, realizado na cidade de Fortaleza-CE.

Atletas da Associação Girão de Artes Marciais – AGAM, dos Institutos Ágape e Samurai-Zen e do projeto Pipa fizeram parte da equipe de cerca de 90 atletas que disputaram o campeonato. E receberam apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio das Secretarias de Esporte e Lazer e Assistência Social.

Ao todo, os atletas conquistaram 54 medalhas entre ouro, prata e bronze. Antônio Pedro, sete anos, atendido pelo Instituto Samuray-Zen é faixa verde e conquistou o bicampeonato com mais dois ouros no kata individual, que é a modalidade de apresentação de movimentos de ataque e defesa, e no kumite individual, que é a modalidade de luta.

Quem também se destacou foi Jeová Botelho, atleta da Associação Girão de Artes Marciais, que disputou com mais 10 atletas na categoria cadeirante e foi campeão na modalidade. O karateca Pedro Oziel foi 3° Lugar na categoria especial surdo.

Na volta para casa, os atletas foram homenageados em carreata e recebidos pelo prefeito Darci Lermen. “São crianças, jovens e adolescentes que participam de projetos que estavam parados, nós reconstruímos e hoje estão levando o nome da nossa cidade para outros cantos do país e do mundo. É uma geração que tem uma oportunidade ímpar de, por meio do esporte, ter um atendimento melhor”, destaca o gestor municipal.

Alguns atletas que se destacaram no campeonato foram convocados para compor a Seleção Brasileira no Pan-Americano e Sul-Americano, que será disputado na Argentina em 2020. Parauapebas será sede da Copa do Mundo de Karatê, em junho de 2020.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – PMP