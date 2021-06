Luciano Hang em Parauapebas o dono da Havan

Na manhã de hoje (09) de junho Parauapebas recebeu uma visita inesperada de Luciano Hang, o dona da famosa rede de lojas Havan

ele que divulgou em seus instagram que esta fazendo visita em suas lojas, em Sinope (MT), Porto Velho (RO), Aracaju (SE).

E por volta das 11:30 chegou em Parauapebas, em seus storys ele admira as belas da cidade vista do alto e compara Parauapebas a uma ilha, que no lugar de água existe floresta. Ao chegar a loja Havan de Parauapebas foi recepcionado por todos os funcionários que o aguardavam ansiosos.

Imagem: Reprodução do Instagram