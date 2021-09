Mãe desesperada carrega filho morto para casa

O desespero dessa mãe comoveu toda as pessoas que estavam presentes no local do crime, o crime aconteceu na última quinta-feira (2) de setembro, na cidade de Iranduba, Wergerson Guimarães, 28 anos, ele teria comentado com sua mãe horas antes do crime que ele estava sendo ameaçado de morte.

Durante a madrugada o rapaz teria pedido para sua mãe que fosse com ele comprar cigarro, ela teria ido com seu filho, passado algum tempo Wergerson teria saído novamente mais dessa vez desacompanhado de sua mãe.

A mãe do jovem disse aos policiais que essa foi a última vez que viu seu filho com vida, pouco tempo depois ela recebe a notícia de que seu filho teria sido assassinado. Desesperada ela vai até o local e carrega o corpo do filho até sua casa e coloca em cima de uma mesa.

Quando os policiais chegaram ao local foram informados que a mãe do jovem assassinado teria levado o corpo, eles se dirigiram então até o local e chegando na residência da vítima encontraram a mãe do jovem que já estava velando o corpo do seu filho. Indagada pelos polícias o motivo de ter levado o corpo antes da chegada da polícia a mãe da vítima alegou que ficou com medo do IML demorar para buscar o corpo do filho dela.

Com Informações Portal Tailândia