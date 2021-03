Mãe e padrasto de bebê morta por ter feito xixi na cama são condenados

A mãe e o padrasto de uma bebê de 3 anos, morta por ter urinado na cama, foram condenados em Minas Gerais. O crime ocorreu em 2018, mas somente na madrugada de hoje o casal foi a júri popular.

Por homicídio quadruplamente qualificado e homicídio por omissão, os jurados decidiram que Christhopher Anthony Tavares Coelho e Letícia Lopes Fonseca devem cumprir 32 e 29 anos de prisão, respectivamente, em regime inicialmente fechado.

Ao UOL, a promotora criminal Luz Maria Romanelli explicou o motivo da condenação. “É um caso de muita crueldade. Em 17 anos de carreira, nunca vi uma coisa igual. A menina era agredida e torturada por ele e a mãe, porque ela tinha conhecimento”, disse.

Segundo a promotora, as agressões anteriores à morte de Ana Lívia Lopes da Silva foram descobertas durante a investigação. “Ela chegava machucada na creche e o Conselho Tutelar chegou a ser acionado. Na investigação, os celulares foram apreendidos e as mensagens chegam a ser monstruosas. Eles descrevem as torturas ao se comunicarem e perguntam se ela havia melhorado ou se continuava nos castigos”, continuou

No dia da morte, em 15 de junho de 2018, a criança agonizou por dez horas antes de ser levada a uma unidade de saúde.

“A criança foi agredida às 8h. Passou o dia vomitando sangue. E só foi levada ao hospital às 18h, depois desmaiar. Chegou ao hospital em estado gravíssimo, com hemorragia crânio-encefálico e costelas quebradas. E a mãe passou o dia todo vendo o sofrimento da filha”,

Em depoimento, segundo a promotora, os dois confessaram que tinham consciência do que faziam com a menina. “A frieza impressiona. Ele chegou a dizer que dava banho gelado nela porque ela gostava de banho quente. E a menina ainda se sentia culpada pelos castigos. A última fala da criança foi: ‘Mamãe, eu não vou fazer mais isso’. E eles continuaram até que ela não resistiu”, disse. Christhopher Anthony Tavares Coelho e Letícia Lopes Fonseca já estão nas respectivas penitenciárias onde cumprirão pena. De acordo com a promotora Luz Maria, eles estão em celas isoladas, uma vez que os outros detentos não estão tolerando a presença dos dois.

A promotora encerrou dizendo que eles ainda podem recorrer da decisão. Mas não poderão aguardar o julgamento do recurso em liberdade. O UOL não conseguiu contato com a defesa do casal.

Entenda o caso

No dia 15 de junho de 2018, Ana Lívia deu entrada na Santa Casa de Poços da Caldas (MG) em estado gravíssimo. A unidade registrou que a menina tinha lesões pelo corpo todo. Ela não resistiu aos ferimentos. Na época, o laudo da morte descreveu “contusão por instrumento contundente”. Os médicos indicaram que tais lesões só poderiam ter sido causadas por socos e pontapés. Foi aberta uma investigação que apontou que a garota havia sido agredida pelo padrasto, Christhopher Anthony Tavares Coelho, como castigo por ter urinado na cama. Após a conclusão do inquérito, a mãe da vítima, Letícia Lopes Fonseca, também foi indiciada, por omissão. A investigação apontou que ela tinha conhecimento das torturas e agressões que a criança sofria. Naquele ano, as avós de Ana Lívia chegaram a pedir a guarda da menina, pelos indicativos de que ela sofria violência, mas a criança morreu antes que houvesse uma avaliação do pedido.

