Maior Centro de Atendimento ao Turista da região norte é inaugurado em Parauapebas

A cerimônia contou com apresentações culturais do grupo Raízes Parauara e a banda de música da Guarda Municipal

Um espaço amplo e confortável para atender os visitantes e munícipes que desejam conhecer mais e se encantar com as belezas naturais e rotas turísticas de Parauapebas foi inaugurado nesta quarta-feira, 4. O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Parauapebas é um marco e representa o resultado do investimento realizado pelo governo municipal nos últimos três anos para construir uma nova alternativa de matriz econômica para o município.

Há muito tempo se fala da necessidade em investir em novas matrizes econômicas para Parauapebas e o governo tem abraçado a causa, feito investimentos estruturados, plantado e cuidado bem de várias “sementes do turismo” para colher bons frutos no médio e longo prazo. Em 2017, o governo levou o Departamento Municipal de Turismo (Detur) para o gabinete.

Isso desencadeou a estruturação do departamento, atualização do Plano Municipal de Turismo e a participação destaque em grandes feiras e eventos do país, que permitiu o potencial turístico de Parauapebas ser conhecido lá fora. Esse movimento de divulgação das belezas e riquezas naturais motivou empreendedores e profissionais ligados ao turismo no município, a investirem.

Nesse contexto, o CAT, além de levar informações também ofertará qualificações profissionais para autônomos, cooperativas, agências de viagens e demais empresas que integram e interagem com o trade turístico do município.

Primeiro CAT da região

“Vai ser o primeiro centro de atendimento turístico da nossa região. Tem uma qualidade excepcional. A pessoa que chega a uma cidade e encontra o centro de atendimento ao turista ele se sente mais acolhido, bem recebido e isso vai repercutir diretamente em toda região. Parauapebas está de Parabéns e vocês continuem firme nessa missão de transformar esse município em um grande centro turístico da nossa região”, disse o secretário de Turismo de Marabá, Ricardo Pugliese.

A integrante do grupo Raízes Parauara, Jaerlem Campos e o vereador Zacarias Marques elogiaram a iniciativa. “O CAT vem para fortalecer as manifestações, as riquezas naturais e culturais que existem na nossa cidade. Ele vem como referência em divulgar o que temos em Parauapebas”, disse Jaerlem. “Toda ação do governo que seja para ampliar e melhorar uma vertente dessas de uma matriz econômica, a Câmara abraça, com certeza”, afirmou Zacarias.

O coordenador do Detur, Marcos Alexandre, e o prefeito Darci Lermen, falaram sobre a importância da entrega de mais uma obra para o município. “O CAT é o primeiro equipamento de muitos que ainda virão. É uma satisfação muito grande entregar esse presente para Parauapebas”, disse Alexandre. “O turismo é uma das matrizes econômicas que estamos fomentando, pois temos convicção de que vai ajudar a transformar nossa cidade e garantir, inclusive, uma sustentabilidade futura. Eu aposto e acredito muito nisso!”, ressaltou Darci.

Texto: Karine Gomes e Rayssa Pajeú / Fotos: Felipe Borges Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP