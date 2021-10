Maior escola de educação infantil é inaugurada no Alto Bonito

Com área construída de quase 3 mil m² e área total de mais de 5 mil m², a maior escola de educação infantil da rede municipal ensino de Parauapebas foi inaugurada na tarde de ontem, 30.

A cerimônia de inauguração da Unidade Educacional Dalmo Tenório Nascimento Pereira, localizada no bairro Alto Bonito, foi marcada por uma grande festa, com direito a muitas apresentações culturais e a participação da comunidade.

A escola amplia o número de vagas na educação infantil e vai atender a comunidade do Alto Bonito e dos bairros vizinhos. Gleiciane Oliveira Sousa, mãe da pequena Anny Sofia, não vê a hora de sua filha de apenas 4 anos começar a estudar na instituição. “A infraestrutura superou minhas expectativas. Eu fico feliz em saber que minha filha pode estudar em um lugar como este, onde ela se sentirá bem e que ajudará no seu desenvolvimento”, comemora a mãe, que mora perto da escola.

Nilmara de Morais também comemora ter uma escola moderna e com uma ótima infraestrutura perto de sua casa. “Amei o espaço. É um excelente lugar para minha filha aprender e, o melhor, agora não terei mais nenhuma dificuldade para levar ela para a escola”, comentou.

Com uma infraestrutura moderna, ampla e acessível, a instituição possui 16 salas de aulas, sala multiuso, brinquedoteca, playground, cozinha, refeitório, pátio coberto, bloco administrativo, entre outros espaços, e capacidade para atender mais de 700 alunos de 4 e 5 anos, em dois turnos, manhã e tarde. Esta é a segunda escola entregue pelo governo municipal para a comunidade em 2021.

Para o secretário de Educação, José Leal Nunes, ela representa muito para a educação. “Este é um momento ímpar para Parauapebas, pois estamos entregando à comunidade mais uma escola de alto padrão de qualidade. A escola Dalmo é a maior escola de educação infantil do município. Ela tem capacidade para atender mais de 700 alunos, com muito conforto e comodidade”, destaca o gestor.

Localizada na Rua do Contorno, quadra Especial, bairro Alto Bonito, a escola homenageia o professor e engenheiro Dalmo Tenório Nascimento Pereira. Professor da rede municipal de ensino, que faleceu em 2015 com apenas 35 anos de idade em decorrência de uma doença cardiovascular.

Vale destacar que a escola faz parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed) que busca ampliar o número de vagas para a educação infantil. O vice-prefeito, João do Verdurão participou da inauguração e destacou a importância de escolas com a estrutura da Dalmo Tenório. “ Esse é um momento importante pra toda comunidade, pois é uma escola modelo que conseguimos entregar antes do retorno aulas presenciais. Aqui vamos formar nossas futuras gerações e a autoestima dos alunos e professores que vem estudar e trabalhar nessa estrutura é incomparável. Parabéns para toda equipe pelo trabalho”, destacou o gestor.

