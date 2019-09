Maior evento de negócios da região, Fenecan será entre os dias 2 e 6 de outubro; confira a programação

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza, entre os dias 2 e 6 de outubro, a 4ª Feira de Negócios de Canaã dos Carajás (Fenecan). Já considerado o maior evento de negócios da região, a Fenecan trará ampla programação voltada a todos os públicos.

A feira acontece em parceria com a Associação Comercial de Canaã dos Carajás (Acciaca), Agência Canaã, Sebrae e Câmara Municipal.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Quarta-feira, 2 de outubro

14:00 – Fórum Desenvolvimento Econômico – Espaço de Eventos da Feira do Produtor

19:00 – Concurso “Bora pra Cozinha!”

20:00 – Apresentações Culturais

20:30 – Apresentação Robozão

21:00 – Abertura Oficial da IV Fenecan

22:00 – Show Regional J Lima&Juliano

23:00 – Show Bruno&Marrone

Quinta-feira, 03 de Outubro

08:00 – Abertura do I Seminário do Serviço Mineral

15:00 – Concurso “Bora pra Cozinha !”

20:00 – Apresentações Culturais

22:00 – Show Gospel Anderson Freire

23:59 – Show Gospel Regional “Banda Reynart”

Sexta-feira, 04 de Outubro

15:00 – Concurso “Bora pra Cozinha!”

20:00 – Apresentações Culturais

21:00 – Cozinha Show Eduardo&Convidado

22:00 – Desfile Miss e Mister Canaã

23:00 – Show Nacional Wal Arruda Viola

23:30 – Show Israel & Rodolfo

23:59 – Queima de Fogos

Sábado, 05 de Outubro

08:00 – Encerramento do Seminário do Serviço Mineral com visitas aos Projetos S11D e Mina do Sossego.

15:00 – Concurso Bora pra Cozinha

19:00 – Sorteio II Circuito Gastronômico

20:00 – Cozinha Show Eduardo&Convidado

21:00 – Apresentação Canaã 25 Anos

22:00 – Show Nacional Marcelo Lima

23:59 – Show Cesar&Paulinho

Domingo, 06 de Outubro

18:00 – Premiação do 4º Fest da Cult Gastronômica

19:00 – Missa Católica

20:00 – Show Padre Alessandro Campos

www.canaadoscarajas.pa.gov.br