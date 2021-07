Mais de 19 mil pessoas são imunizadas no mutirão de vacinação contra a Covid-19

Com atendimento ágil e humanizado, ação contemplou o público de 30 a 39 anos de Parauapebas, tanto na cidade como zona rural.

A população compareceu em peso ao mutirão de vacinação realizado nesta quarta-feira, 14, em Parauapebas. Iniciada por volta das 9 horas, a ação já havia imunizado mais 19 mil pessoas com as vacinas da Pfizer, no início da noite.

“A vacinação é importante para que possamos voltar às nossas atividades normais, para que possamos deixar de perder vidas”, declarou Thiago Neves, técnico em mineração, que não perdeu tempo e procurou a unidade de saúde.

A ação contemplou o público de 30 a 39 anos, que contou com 12 postos de vacinação, distribuídos nas zonas urbana e rural do município. Apesar da grande demanda, as equipes de saúde realizaram atendimentos humanizados e com agilidade.

“Estou muito feliz hoje de ter tomado a vacina. Chegou o meu momento e eu não poderia deixar para depois porque é só assim que venceremos essa doença”, afirmou Edinara Ferreira, emocionada após tomar a 1ª dose da vacina.

O mutirão foi possível, após a chegada de 15 mil doses de vacinas da Pfizer, enviadas nessa terça-feira, 13, pelo Governo do Estado. Em visita a Parauapebas, o governador Helder Barbalho acompanhou a vacinação na unidade de saúde da VS-10, juntamente com o prefeito Darci Lermen e o vice-prefeito João do Verdurão.

“A população de Parauapebas compareceu em massa nas unidades de saúde para podermos imunizar as pessoas com 30 anos pra mais. Nosso compromisso é continuar nesse ritmo mandando mais vacinas, o município aplicando e, desta forma, garantir mais imunização”, destacou Helder.

“Agradecemos a parceria do Governo do Estado neste momento tão especial para todos. Desde o início estamos enfrentando a pandemia com planejamento e com investimentos estratégicos para garantir a proteção da população e amenizar ao máximo os impactos. Acreditamos na vacina, e esperamos que em breve todos os públicos estejam devidamente imunizados”, concluiu o prefeito Darci.

Ascom/Pmp