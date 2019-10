Mais de 1950 servidores públicos já foram capacitados até outubro

A fim de melhorar o atendimento à população, os servidores públicos de Parauapebas recebem capacitação contínua nas áreas de saúde, gestão pública, relações interpessoais, entre outras. Até outubro deste ano, mais de 1950 servidores participaram de palestras e cursos de qualificação profissional.

O último encontro, realizado na semana passada, tratou sobre os “Princípios básicos da administração com foco no alcance de objetivos”. Bruno da Silva Ferreira, auxiliar administrativo, sempre aproveita a oportunidade para ampliar seus conhecimentos. “Esta palestra foi essencial para os servidores. Nós conhecemos uma ferramenta que vai estimular a organização e o planejamento do nosso trabalho no dia a dia. Esses encontros são frequentes, muito produtivos e vem nos ajudando a identificar nossas responsabilidades junto ao cidadão. O servidor tem capacidade, eu venho melhorando muito o meu desempenho”, afirma.

A Prefeitura vem trabalhando para qualificar os servidores e melhorando todos os dias o atendimento à população que procura e necessita dos serviços.

Texto: Andréa Reis / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP