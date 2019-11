Mais de 2 mil estudantes participam 3ª edição do Sarau da Educação de Jovens e Adultos

Quem esteve no Centro de Desenvolvimento Cultural de Parauapebas (CDC) prestigiando o encerramento da 3ª edição do Sarau Literário da Educação de Jovens e Adultos “EJA em Evidência”, na última quinta-feira, 7, ficou impressionado com o que viu: estudantes motivados protagonizando uma história de sucesso na vida escolar.

Dezenas de apresentações: paródias, declamações de poesias, teatro, muita música, dança, além de exposições, representaram uma parcela de tudo o que foi desenvolvido e apresentado durante a execução do projeto nas oito escolas municipais que trabalham com o segmento: Jean Piaget, Olga da Silva, Terezinha de Jesus, João Evangelista, Carlos Drummond, Faruk Salmen e os Centros de Ensino Personalizado do 6º ao 9º Ano para Educação de Jovens e Adultos: Cepeja I e Cepeja Castro Alves.

“Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade. O projeto foi fundamental para a aquisição de novos conhecimentos e crescimento pessoal”, afirma o estudante do Cepeja I, Claudinei Aparecido Barbosa. Ele é um dos cerca de 2 mil participantes da 3ª edição do Sarau.

Para a técnica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e idealizadora do Sarau, Leonoura Brito, a satisfação com o resultado do trabalho é imensa. “Conseguimos alcançar os objetivos propostos. Nossos estudantes desenvolveram novas competências e habilidades e, o melhor, de forma prazerosa. Um bom exemplo desse aprendizado pode ser observado nesta noite”, comemora a educadora.

Segundo secretario de Educação, Luiz Vieira, o Governo Municipal tem trabalhado para garantir uma educação de excelência e ações como esta contribuem significativamente para melhorar a qualidade educacional. “O prefeito Darci tem o maior orgulho em incentivar e apoiar esse tipo de movimento dentro da educação. É muito gratificante contribuirmos para uma ação tão bonita, tão rica. Isso não tem preço”, afirma o secretário, agradecendo aos envolvido no evento.

