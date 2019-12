Mais de 300 alunos participam dos Jogos Olímpicos da Zona Rural

Alunos da zona rural de Parauapebas participam nestes dias 5, 6 e 7 de dezembro, dos Jogos Olímpicos da Zona Rural – JOEC. Esta é a terceira edição e conta com a participação de 350 alunos de 9 escolas, incluindo a escola Santa Rita, localizada há mais de 300km da sede de Parauapebas.

“Nossa escola foi criada há 30 anos pelo município de Ourilândia, mas há 2 anos está sob a gestão do município de Parauapebas. Esta é a primeira vez que participamos das programações e nós estamos muito felizes em fazer parte dessa integração”, afirma Floriza Simões, diretora da escola Santa Rita de Cássia.

Ao todo, serão disputadas 7 modalidades, na escola anfitriã Oziel Alvez Pereira, na Palmares 2. “De acordo com Francisco Serrano, diretor da educação no campo, essa é uma iniciativa que marca o compromisso da gestão escolar municipal em incentivar a integração dos alunos, além de promover o esporte.

Com o JOEC, a proposta da prefeitura é aumentar a participação das crianças em atividades esportivas em todas as escolas do campo de Parauapebas e promover a ampla mobilização dos alunos dos ciclos finais.

Para Évila de Oliveira, aluna da escola Jorge Amado que sonha em ser jogadora, a realização dos jogos contribui para o desenvolvimento físico e o aumento do aprendizado.

Ao todo, as escolas participantes atendem 46 mil alunos do campo.

Texto: Márcia Machado / Fotos: Lucas Dias



