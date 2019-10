Mais de 400 alunos participam da aula inaugural do Cursinho Popular da Juventude

Concorrer a uma vaga no ensino superior não é uma tarefa fácil e as ações do município para garantir mais inclusão na educação dos jovens de Parauapebas seguem dando saltos positivos. Agora, o município conta com o Cursinho Popular da Juventude, voltado para jovens de 15 a 29 anos, de baixa renda, que já concluíram ou estão cursando o ensino médio.

“Eu acho muito interessante porque nós, que não temos condições de pagar um cursinho, também temos o desejo de entrar numa faculdade e uma das principais formas é o ENEM. E com a prefeitura abrindo essa oportunidade, nos ajuda a nos preparar”, declara animada a aluna, Irla Yasmin.

O termo de parceria do Cursinho Popular da Juventude foi assinado pelo prefeito Darci Lermen, na noite da última sexta-feira (4), no auditório do Centro Administrativo. E logo em seguida, os alunos já participaram da aula inaugural. “A iniciativa é um divisor de água na vida deles. Os alunos vão receber instruções e orientações para se prepararem para os processos seletivos, inclusive o ENEM que já será no mês que vem”, explica o professor de física, Mário Júnior.

“Temos a certeza que alunos vão aproveitar o Cursinho para se esforçar e se dedicar para concorrer por igual a uma vaga no ensino superior. O governo municipal acredita na educação e não está medindo esforços para garantir um ensino de qualidade aos jovens de Parauapebas”, destaca o prefeito Darci.

As aulas do cursinho já iniciaram e vão ocorrer em oito polos da cidade que são Cidade Nova, Bairro da Paz, Complexo VS10, Cidade Jardim, Tropical, Palmares Sul e também na zona rural no Cedere e Palmares II.

Durante o evento, o prefeito Darci, ressaltou a parceria com a Universidade Estadual do Pará (UEPA) com a oferta de vagas nos cursos de Enfermagem, Biologia e Matemática e construção de um Campus da Instituição em Parauapebas. Mais informações aqui.

Texto: Anne Costa / Fotos: Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP