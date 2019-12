Mais de 400 mil reais trazem benefícios para 99 empreendedores do Banco do Povo

A cerimônia de entrega simbólica dos cheques do Banco do Povo aconteceu nesta sexta-feira, 6, no auditório da Prefeitura. Desta vez, 99 pequenos e microempreeendedores vão abrir ou ampliar seus negócios com mais de 400 mil reais que já estão na conta, gerando emprego e renda no município.

O Banco do Povo da Prefeitura de Parauapebas beneficiou, só este ano, mais 420 pessoas que estão realizando seus sonhos na gestão dos seus pequenos négócios. Foram disponibilizados mais de um milhão e 900 mil para investimentos na economia local.

O prefeito Darci Lermen ressalta a importância dos pequenos negócios para a diversificação econômica do município. “Nós estamos construindo a nova matriz econômica do município. com foco nos setores de turismo e agricultura familiar. É preciso estimular e capacitar os empreendedores para que eles possam dar suporte à estas atividades. Nós agora queremos aumentar o limite de financiamento e diminuir o valor dos juros”, afirma.

Poliana Silva, que trabalha no ramo de alimentação é um dos casos de sucesso do Banco do Povo. Sua boa gestão garantiu que ela fosse beneficiada pela segunda vez com o empréstimo que vai continuar fazendo sua empresa crescer. “A gente tem o acompanhento direto da assessoria do banco. Eles ajudam em tudo. Além de realizar capacitações, eles também auxiliam na documentação necessária para a condução da empresa. Este dinheiro facilita bastante para gente ter um capital de giro para continuar”, explica.

A esteticista Miriam Torres, que mora em Paraupebas há mais de 10 anos, conta como foi beneficiada pela primeira vez. “Procurei a equipe do Banco e eles marcaram uma visita para fazer a coleta das informações da minha empresa. Eu contei um pouco da minha história, de quando eu vendia cosméticos de bicicleta. Eu fui me profissionalizando e me transformei em esteticista. Esta cidade é maravilhosa e me fez crescer muito”, comemora.

Histórico

O Banco do Povo foi fundado em 2006 e já disponibilizou mais de 10 milhões de reais em empréstimos. A cada ano aumenta o número de pessoas e os recursos para a abertura ou ampliação de pequenos negócios.

Só nos últimos 3 anos, foram mais de 5 milhões injetados na economia local. Em 2019, 420 pessoas foram beneficiadas com empréstimos que somam 1 milhão e 855 mil reais. O Banco do Povo é uma instituição de microcrédito, cujo objetivo maior é conceder empréstimos ao empreendedor e fomentar o desenvolvimento econômico no município de Parauapebas.

Texto: Andréa Reis / Fotos: Felipe Borges



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP