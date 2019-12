Mais de 600 educadores apresentam boas práticas em Seminário

Centenas de educadores dos ciclos iniciais da rede municipal de ensino de Parauapebas estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira, 29, no plenário da Câmara Municipal, durante a realização do 2º Seminário dos 1º e 2º Ciclos.

O evento, que contou com mais 600 professores, teve como tema a “Socialização de boas práticas pedagógicas: gestão de acompanhamento e monitoramento das aprendizagens no contexto escolar”. Valdirene Costa, coordenadora do Departamento de 1º e 2º Ciclos, destaca: “O evento buscou a socialização das práticas exitosas realizadas em contexto escolar, evidenciando as discussões inerentes às formações continuadas, trabalho de campo e os resultados das nossas aprendizagens”.

Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino; Alfabetização da Pessoa Surda: Desafios e Possibilidades; Cantinho de Estudos; Saberes Docente Frentes às Teorias de Tardif foram algumas das temáticas apresentadas. O evento também contou com a exposição do “Portfólio como uma experiência exitosa” da professora Maria de Fátima Sousa, da escola João Prudêncio de Brito.

Os professores Yanne Barriga e Apinagés Cardoso, da escola Nelson Mandela, compartilharam o projeto que vêm desenvolvendo na unidade educacional: “Narrativas Orais Populares como Recurso de Leitura e Produção Textual”. O objetivo é estimular a leitura e a produção textual por meio da (re)invenção dos contos narrados em sala de aula.

Na avaliação de Apinagés, o evento tem um significado e uma relevância especial. “Este Seminário é muito significativo, uma vez que todo professor precisa desse lumiar para valorizar mais o trabalho, para se ter um melhor entendimento do que precisa ser feito em sala de aula”, conclui.

Para o secretário de educação, Luiz Vieira, o Seminário é um exemplo do quanto o município tem sido bem sucedido na produção de conhecimento. “Este evento, em que os nossos próprios educadores compartilham suas experiências, suas metodologias e aquilo que estão produzindo, enriquece muito o nosso sistema de ensino e traz resultados impressionantes”, enfatiza.

Texto e fotos: Messania Cardoso