Mais três mulheres são executadas por briga de facções

Três mulheres foram executadas a tiros nesta segunda-feira (22/03), no bairro Filipinho, em Peritoró/MA. Duas estavam deitadas em uma cama e outra em uma rede. Uma criança também foi baleada. As informações são do Portal M10.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de plantão recebeu informações sobre o triplo homicídio por volta das 3h. Chegando lá, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

Duas vítimas foram identificadas como Silva Regina Lima, de 48 anos, e sua filha Bianca Regina Lima de Queiroz, de 28. A terceira mulher morta não teve seu nome divulgado pela polícia.