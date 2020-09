Mais uma vez o centro olímpico Tyson Boxing movimenta o esporte em Parauapebas.

Pela primeira vez na história do boxe paraense, Parauapebas estará dentro campeonato paraense, valendo oportunidade para o campeonato brasileiro, o treinador Douglas Silva e responsável pelo primeiro centro olímpico de boxe do sudeste paraense, onde estará indo a capital com sua revelação Thais Sales em busca do Título histórico e inédito para nossa cidade.

Com apoio do Treinador Chaves Gladiador e Ulisses pereira o treino técnico permanece em alta performance.

Thais Sales que que já lutou e estreio com vitória promete trazer a medalha de ouro, abrindo portas e mostrando que as mulheres estão em alta no esporte, corredora e jogadora de futebol, encontrou no boxe olímpico um novo amor.

A competição acontecerá na capital Belém A partir do dia 24 a 27 de Setembro com 3 lutas até a final da competição ambos mantém o foco no ouro.