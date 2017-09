Manifestações suspendem sessão na Câmara de vereadores de Parauapebas

Com quatro projetos de lei, sendo três de autoria do Poder Executivo, e outro de um vereador; além de seis indicações e uma Moção de Congratulação. A 27ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura a ser realizada hoje, 26, terça-feira, foi suspensa tão logo que iniciou.

O motivo foi a impossibilidade de fazer as necessárias leituras, discussões e votações devido ao grande barulho provocado por três grupos de manifestantes: Servidores do Correios, em greve; Servidores da educação pública municipal e parentes e amigos Fernando Pereira, o jovem vítima fatal de atropelamento provocado pelo vereador João do Feijão.

O presidente daquela Casa de Leis, vereador Elias Ferreira, ainda tentou conversar com os manifestantes pedindo silêncio, para que se procedessem os trabalhos, porém diante do não atendimento, tornou-se impossível que se continuasse a sessão, motivo que fez com que se desse por encerrada.

Mesmo assim, os protestos continuaram, agora com um motivo a mais, o encerramento da sessão. Os ânimos inflamaram sendo necessário prontidão da Polícia Legislativa para conter a multidão.

Entre as matérias de expediente que seriam votadas hoje estavam:

Instituição da campanha de prevenção ao câncer de mama denominada mundialmente de “Outubro Rosa”; Instalação da rede de energia elétrica e iluminação adequada nos campos de futebol dos vilarejos Onalício Barros, Cedere I, Palmares Sul, Palmares II, Paulo Fonteles, Valentim Serra, Vila Sanção, Garimpo das Pedras, Rio Branco, Carimã e Vila Brasil; Instalação de placas de localização de bairros e demais informações necessárias nas rodovias PA-275 e PA-160, Estrada Faruk Salmen e no Complexo VS 10; Implantação de infraestrutura e pavimentação asfáltica da rua Itaúba, no bairro Liberdade II; Instalação de redutores de velocidade e faixa de pedestre na rua Pedro Álvares Cabral, esquina da Rua Tomé de Sousa, na divisa dos bairros Betânia e Altamira; Instalação de iluminação pública na estrada de acesso à ferrovia, entre o Parque de Exposições Agropecuárias e Palmares Sul, com plantio do ipê, árvore símbolo de Parauapebas, no canteiro central; Moção de Congratulação em homenagem ao Dia Nacional do Legislador, que transcorrerá em 1º de outubro.

Já nas matérias da ordem do dia estavam:

Projeto de Lei modificado com a nova redação dada pelo Art. 6º da Lei nº 4.576, de 22/08/2014; Projeto de Lei que autoriza a conceder títulos definitivos de terrenos urbanos; Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 4.420, de 24 de setembro de 2010, e institui o Programa Empresa Cidadã, criado pela Lei Federal nº 11.770/2008; Projeto de Lei que autoriza a emissão de alvará de licença para localização e funcionamento aos estabelecimentos comerciais que funcionam nas áreas dos loteamentos residenciais Ipiranga e Tropical.

Com informações do portal: Pebinha de Açúcar

Fotos: Rodrigo Melo