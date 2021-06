Marabá começa a vacinar população em geral no fim de semana contra a Covid-19

Um dos momentos mais esperados pelos marabaenses vai acontecer neste fim de semana, 19 e 20 de junho (sábado e domingo), quando o município começará a vacinar a população em geral sem comorbidades contra a covid-19.

No sábado, (19), a vacinação acontecerá para todas as pessoas a partir dos 50 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a partir de dados do Censo do IBGE, há cerca de 11 mil pessoas nessa faixa etária no município, que devem tomar a primeira dose do imunizante. Já no domingo, (20), a faixa etária diminui para 45 anos ou mais, nesse caso, de acordo com pesquisa do IBGE, a média é de 14 mil pessoas nessa faixa etária, as quais devem procurar os pontos de vacina, que serão o Centro de Convenções, na Nova Marabá, e a Universidade do Estado do Pará, UEPA, no Bairro Cidade Nova. Os locais são escolhidos estrategicamente, devido à extensão, para evitar aglomeração.

Mônica Borchart, diretora da Atenção Básica

“O nosso objetivo é vacinar o máximo possível das pessoas. Quero ressaltar que todo mundo vai ser vacinado. Então é ir com calma, porque como a vacinação vai ser em massa, será preciso um pouco de paciência. Haverá 10 vacinadores em cada local. E o importante é que não esqueça a máscara e os documentos necessários”, enfatiza Mônica Borchart, diretora da Atenção Básica.

Para se vacinar as pessoas dentro das faixa etárias divulgadas devem apresentar documento com foto, CPF, cartão SUS, e uma declaração assinada que pode ser adquirida no site da prefeitura de Marabá.

Por outro lado, nesta quinta e sexta-feira (16 e 17), a vacinação continua para todos os professores e trabalhadores da Educação maiores de 18 anos, bem como, motoristas e cobradores de transporte coletivo municipal e intermunicipal, com 18 anos ou mais. Esses profissionais devem procurar um dos cinco pontos de vacinação distribuídos na cidade, munidos de documento com foto, cartão SUS e declaração do local de trabalho assinado pelo gestor (no caso da área da educação) e pela empresa para os trabalhadores do transporte.

Os locais de vacinação para profissionais da educação e do transporte municipal e intermunicipal são: EMEF Anísio Teixeira na Cidade Nova, EMEF Judith Gomes Leitão na Velha Marabá, EMEF Jonathas Athias na Nova Marabá, EMEF São Félix em São Félix Pioneiro e EMEF Paulo Umbelino em Morada Nova.

