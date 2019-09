Segundo especialistas, o Maranhão perdeu 80% da floresta amazônica nos últimos 70 anos. A floresta ocupa 1/3 do território estadual e o desmatamento entrou na agenda de discussão no I Workshop sobre a Amazônia Maranhense, em São Luís, com a temática “Um olhar Educativo sobre um Ambiente em Transformação”.

“Significa dizer que o que temos ainda de floresta protegida estão em umas poucas unidades de conservação e terras indígenas, que sofrem uma série de pressões, a exemplo das queimadas e o desmatamento ilegal”, declarou o pesquisador Luís Jorge Dias.

Das 10 maiores cidades do Maranhão, cinco estão dentro do bioma amazônico. Em todas essas cidades, os estudos indicaram perda da biodiversidade, mudanças relacionadas ao clima e comprometimento na qualidade de vida da população.

Na parte maranhense da Amazônia Legal, um trabalho de pesquisa para reconhecer as potencialidades e fragilidades nas áreas econômica, social e ambiental envolveu estudantes e pesquisadores do IMESC e UEMA nos últimos seis meses. O zoneamento ecológico do bioma amazônico maranhense confirmou a área como um santuário de biodiversidade que está cada vez mais ameaçada.

“Nós estamos identificando espécies que estão cada vez mais ameaçadas de extinção e, ao mesmo tempo, identificando espécies que não tem registro em estudos anteriores no território maranhense”, afirmou a professora da UEMA, Ariadne Rocha.

Por G1 MA — São Luís