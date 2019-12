Marcha para Jesus reúne fiéis em Curionópolis

Uma grande nuvem de fiéis e adoradores participaram da Marcha para Jesus 2019, realizada nesta sexta-feira, 29, e sábado, 30, em Serra Pelada e Curionópolis. O evento foi promovido pelo Conselho de Pastores (Comec) e pelo terceiro ano recebeu o apoio cultural da Prefeitura.

Em Serra Pelada, a concentração saiu da Igreja Madureira e a marcha percorreu toda avenida Principal, culminando na Praça da Juventude, onde os fiéis prestigiram um grande Culto e um show do cantor gospel e pastor Fabiano Barcelos e banda.

A Marcha, realizada em Curionópolis, também levou um grande público ao percurso nas ruas e avenidas da cidade envolvidos com orações e louvores, expressando um forte sentimento e fé. O evento foi encerrado no Ginásio Poliesportivo da Praça da Juventude, onde os evangélicos ouviram a palavra e adoraram em louvor com a apresentação do pastor Fabiano Barcelos e banda.

ascom.curionopolis