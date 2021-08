Menino de 11 anos é apreendido com drogas em Santarém

O que mais impressionou os policias foi a idade do garoto que de apenas 11 anos que foi encontrado com uma pochete recheada de drogas, ao descer na vila balneário em Alter do Chão, o garoto foi flagrado com essa pochete cheia de drogas, ele disse que não pertencia a ele e sim a Tatiane Nogueira Castro, de 20 de idade, ambos foram conduzidos até a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

Tatiane Nogueira conseguiu comprovar que a droga não pertencia a ela, no celular do garoto foram encontradas diversas mensagens que comprovariam que a droga pertencia mesmo a ele.

O caso foi encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude para que a justiça decida o destino da criança. Para não deixá-lo na delegacia, a polícia acionou o Conselho Tutelar e uma conselheira o conduziu ao abrigo municipal.