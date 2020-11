Menino de 7 anos é estuprado por amigo do pai em campo de futebol no Piauí

Menino de sete anos de idade foi abusado sexualmente por um amigo do pai enquanto brincava em um campo de futebol em União, de acordo com relatos de parentes da criança para o Conselho Tutelar de Teresina. A criança mora em Teresina e esteve em União entre os dias 14 de julho e 14 de setembro de 2020. O abuso teria acontecido nesse período, mas só agora ganhou repercussão, após a mãe da criança afirmar que passados três meses do fato, nenhuma providência foi tomada pelas autoridades.

De acordo com conselheira tutelar Renata Bezerra, de Teresina, o caso foi registrado na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente da capital, no mês de outubro, mas deve ser investigado pela Polícia Civil de União, onde aconteceu o fato. “Ocorreu em União com uma criança que foi passar o período de pandemia com o pai. Só que hoje a mãe ligou para a Delegacia e descobriu que os encaminhamentos ainda não foram para União. Precisamos de agilidade, pois este caso tramita desde outubro e aconteceu em setembro”, disse a Conselheira ao Clique União.

Já um conselheiro tutelar de União, informou que, em União, já foi feito todo o procedimento que cabe ao Conselho local e encaminhado para a Justiça tomar as devidas providências. A Delegacia de União disse que está investigando o caso.

Sobre o crime – segundo Renata Bezerra, quando a criança retornou de União para a casa da mãe, na região do Dirceu, na zona Sudeste de Teresina, ela sentiu que o menino estava diferente, sem querer que ninguém o tocasse. “Quando ela foi dar banho nele, viu os ferimentos, mas ele não quis dizer, com medo. Mas uma tia conseguiu descobrir como aconteceu, que pessoa que tinha feito o sexo oral nele e machucado o órgão sexual da criança” conta a Conselheira.

