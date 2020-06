Merenda em Casa injeta mais de R$ 3,7 milhões no comércio de Parauapebas

Valor corresponde as duas parcelas liberadas às famílias. Esta semana, os pais dos alunos correram novamente para as compras, e houve mãe que aproveitou para fazer surpresa ao filho

Até esta quarta-feira, 10, os pais dos alunos da rede municipal de ensino já haviam deixado mais de R$ 3,7 milhões na economia local com o uso do cartão Merenda em Casa, cuja segunda parcela foi liberada na semana passada. Só este mês, foram mais R$ 1,7 milhão utilizado no comércio local. Os números ainda não estão fechados porque as compras continuam.

Os supermercados lideram a preferência dos pais, com 96,02%, o que significa que cerca de R$ 1,6 milhões foi usado nesses estabelecimentos neste mês contra R$ 1,9 milhão em maio. Só esta semana, as compras nos açougues foram de R$ 68,7 mil; nas panificadoras, de R$ 2,6 mil; e nas lanchonetes, R$ 1,2 mil.

Dadila Rodrigues do Espírito Santo conta que fez uma surpresa para seu filho José do Espírito Santo Neto, aluno do 2º ano da Escola Dorothy Stang, com o valor que recebeu na segunda parcela do auxílio. Logo na primeira compra, ela preparou um delicioso café da manhã e serviu para o filho, na cama. Segundo a mãe, o garoto ficou muito feliz com a surpresa e agradeceu com seu melhor sorriso.

“Nós estamos muito felizes pela ajuda. Expliquei pra ele sobre o cartão Merenda em Casa, que é uma ajuda que vamos receber durante a pandemia. Uma ajuda pra gente adquirir alimentos. Quero agradecer aos nossos governantes, que lembraram da gente, lembraram das nossas crianças, muito obrigada”, reconheceu Dadila.

Por meio do Departamento de Alimentação Escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem buscado orientar as famílias sobre a importância da alimentação saudável mesmo em tempo de pandemia. A orientação está sendo dada com divulgação de panfletos virtuais.

Merenda em Casa

Com o objetivo de reforçar a alimentação dos mais de 47 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Parauapebas, a Prefeitura de Parauapebas criou o programa Merenda em Casa, que disponibiliza o valor de R$ 50 mensais para cada aluno, por meio de crédito em cartão, enquanto durar a pandemia.